Акция протеста "ФОПов" продолжается уже четвертый день подряд.

В митинге участников акции "SaveФоп" в центре Киева на Майдане Независимости принимают участие около 300 человек.

Читайте такжеБез создания партии: ФОПы на Майдане рассказали, как будут добиваться своих требований

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранителей, которые наблюдают за соблюдением порядка на главной площади столицы, значительно меньше.

Участники собрания у стелы Независимости развернули полевую кухню.

Также на Майдане звучит патриотическая музыка из автомобиля со звукоусилительной аудиосистемой. Ситуация спокойная.

Накануне утром на Майдане оставалось около сотни протестующих.

Протесты предпринимателей в Киеве: что происходит

15 декабря в центре Киева на Майдане Независимости началась акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Правоохранители снесли палатки на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре Киева пострадали около 40 стражей порядка.

16 и 17 декабря акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко