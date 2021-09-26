Учителя там преимущественно пожилого возраста, поэтому далеки от компьютерных программ и онлайн-уроков.

В так называемой "ЛНР" ученики вынуждены приносить тетради с выполненным домашним заданием под черный вход школы, потому что учителя не осведомлены в современных компьютерных технологиях.

Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

По их данным, ни одно учебное заведение "республики" не было готово к "дистанционке" так, как об этом показывали в российских новостях. Учителя там преимущественно пожилого возраста, поэтому далеки от компьютерных программ и онлайн-уроков.

"Поэтому дистанционка сводилась к смехотворной пересылке через Viber фото задания, на этом высокие технологии завершались. А выполненное письменное задание родители в определенное время приносили под черный вход в школу или передавали через окно в классе, - как настоящие шпионы", - говорится в сообщении.

Когда поступали жалобы на такие методы преподавания, то администрация школы временно прекращала соответствующую практику или меняла место "явок" - и принимали тетради в другом месте.

Кроме того, родителей заставляли покупать за свои деньги рециркуляторы – приборы для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. При этом в "ЛНР" ширились слухи, что заинтересованным в этом был местный производитель рециркуляторов.

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Напомним, в Украине школы могут уйти на карантин даже несмотря на нужное количество вакцинированных работников учебных заведений.

По словам Ляшко, введение карантина зависит от некоторых условий и одной вакцинации персонала для этого недостаточно.

Так, по словам министра, весь класс уйдет на карантин, если в нем заболел ребенок. Также карантина не избежать в школах и в тех случаях, если половина классов пошла на самоизоляцию.

Автор: Денис Прядко