За нарушение правил общественного порядка есть риск получить наказание.

Украинцы в этом году будут отмечать Новый 2025 год - кого бы вы ни позвали в гости, желательно помнить о правилах поведения в период праздников, а также учитывать обстановку, которую создает для людей война.

Юрист Сергей Кушнир в комментарии УНИАН рассказал, до скольки можно шуметь в квартире в Украине в 2024 году, если дело касается праздничной даты, а также за какие нарушения могут оштрафовать.

Можно ли пить алкоголь в общественном месте в Украине

За распитие на улице пива, слабоалкогольных или алкогольных напитков или за пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте грозит наказание по статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях - штраф в размере от 1 до 5 необлагаемых налогом минимумов (необлагаемый минимум доходов граждан сейчас составляет 17 гривен). То есть штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте Украина, а точнее, законодательная система страны, определяет в размере от 17 до 85 грн.

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Штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте несовершеннолетними будет несколько иным - по словам юриста, если на улице алкоголь распивают люди до 18 лет, то на родителей полицейские могут составить админпротокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП). Родителям грозит штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов (850-1700 грн) за распитие алкоголя в общественном месте несовершеннолетними.

Есть еще наказание за доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения (ст. 180 КУоАП). За такое правонарушение наказывают штрафом в размере 6-8 необлагаемых минимумов (от 102 до 136 грн).

До скольки можно шуметь в военное время и какой штраф за салют в Украине

По законодательству Украины, в ночное время, а именно с 22:00 до 08:00 запрещено проводить ремонтные работы и вести себя шумно.

Кушнир напоминает, что в Украине введено военное положение, и запускать салюты нельзя, в том числе и по случаю Нового года. Что грозит за запуск фейерверков, зависит от количества участников события. Если это был один человек, то это может быть расценено как хулиганство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса или как административное правонарушение. За это грозит штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов (от 17 000 до 34 тысяч гривень).

Если же салюты запускала группа лиц, то это уже часть 2 ст. 296, согласно которой наказание строже:

Ограничение свободы на срок до 5 лет.

Лишение свободы на срок до 4 лет.

Если речь идет о том, что где-то молодежь собралась и наделала шума, то за это может быть предупреждение или штраф, согласно ст. 172 182 КУоАП (нарушение правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах). Эксперт говорит, что будет за нарушение тишины ночью в таком случае - размер штрафа для нарушителей может составлять от 5 до 15 необлагаемых минимумов (от 85 до 255 грн).

Какой штраф в Украине за вождение в нетрезвом виде

Люди, которые решили в Новый год после нескольких бокалов спиртного сесть за руль, должны знать, какие штрафы будут для них предусмотрены. Кушнир ссылается на статью 130 КУоАП и предупреждает, что нарушителю могут "впаять" штраф в размере от 17 тысяч гривень и на год лишить права управлять транспортным средством. Если управление транспортным средством в нетрезвом виде было зафиксировано впервые, то штраф составит ровно 17 000 грн.

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