В случае длительной тревоги участникам НМТ предложат принять участие в дополнительной сессии.

Если во время проведения Национального мультипредметного теста (НМТ) начнется воздушная тревога, участники испытания будут находиться в укрытии и впоследствии смогут продолжить работу, но если тревога будет длительной – им предложат принять участие в дополнительной сессии тестирования.

"Если мы говорим о воздушных тревогах, то алгоритм действий работников временного экзаменационного центра четко определен: во время воздушной тревоги приостанавливается, все участники вместе с работниками спускаются в укрытие, находятся там до завершения тревоги. Если она не слишком длинная – а мы знаем, что бывают и долгие тревоги 3-4-5 часов – то участники смогут вернуться к прохождению оценивания", - сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона.

Относительно возможного отключения электроэнергии, по ее словам, алгоритм действий тот же: оценивание приостанавливается до решения технических вопросов, далее тестирование продолжается.

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"Если по определенной причине – длинная тревога или невозможность технического решения вопроса - мы не смогли приступить к повторному выполнению теста, то участникам будет предложено принять участие в дополнительной сессии", - отметила Вакуленко.

Поступление в вузы в 2023 году

Как сообщал УНИАН, для поступления в учреждения высшего образования абитуриенты в этом году сдавать национальный мультипредметный тест.

Вступительный тест будет содержать задания по трем предметам: два обязательных предмета - украинский язык и математика, один - на выбор поступающего (история Украины, иностранный язык, физика, химия или биология). Тестирование будет проходить в течение одного дня.

Абитуриенты с временно оккупированных территорий будут поступать в вузы дистанционно без сдачи НМТ.

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