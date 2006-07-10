Вводятся новые тарифы на телефонную связь

С 15 июля т.г. вводятся новые тарифы на услуги фиксированной телефонной связи. Об этом говорится в комментарии председателя Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Олег ГАЙДУКА, обнародованном на официальном сайте комиссии.

"С 15 июля 2006 года начинают действовать новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги", - говорится в комментарии главы НКРС.

По его словам, "введение в действие новых Предельных тарифов предусматривает 2 этапа: первый период - с 15.07.2006 г. по 31.10.2006 г. включительно, второй – с 01.11.2006 г.".

Новые тарифы утверждены Решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) № 258 от 5 мая 2006 года "Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги", которое, с изменениями, принято в мае - в изначальном варианте данного решения НКРС предполагала ввести тарифы с 1 июня 2006 года. Задержка с вступлением в силу решения НКРС №258 связана с затянувшимся процессом госрегистрации в Минюсте.

Как сообщал УНИАН, 29 июня 2006 года Минюстом было зарегистрировано решение НКРС о введении новых тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги с 10 июля 2006 года.

Комментируя изменение тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги, О.ГАЙДУК отметил, что на первом этапе планируется увеличение тарифов на пользование услугами городской телефонной связи в среднем на 35%, сельской – на 30%. Одновременно предусмотрено увеличить количество нетарифицированных минут, которые предоставляются в счет абонентной платы для населения с 175 до 200, уменьшить количество минут, на которое предоставляется скидка 30% - с 1800 до 840 минут.

Теперь абонентская плата за пользование телефоном для бюджетных организаций и населения будет составлять 9,92 грн. (для телефонов с повременной оплатой) и 14,18 грн. (без повременной оплаты), для остальных пользователей - 15,6 грн. (для телефонов с повременной оплатой) и 22,28 грн. (без повременной оплаты). Стоимость одной минуты разговора для всех пользователей телефонов с повременной оплатой будет составлять 4,5 коп./мин. Ранее стоимость абонентской платы для населения и бюджетных организаций составляла 7,35 (для телефонов с повременной оплатой) и 10,50 грн. (без повременной оплаты), для иных пользователей – 10,50 и 16,50 грн., соответственно. Согласно новому решению НКРС, стоимость одной минуты разговора для пользователей телефонов с повременной оплатой будет составлять 4,5 коп./мин., до введения в силу этого решения она составляла 3 коп./мин. (все тарифы указаны без НДС).

На междугородние телефонные разговоры в пределах области тарифы увеличены в среднем на 10%, в то время как тарифы на междугородние телефонные разговоры во время наибольшей нагрузки в границах Украины снижены в среднем на 15%. Кроме того, существенно уменьшены тарифы на услуги международной телефонной связи - от 20 до 70%, в зависимости от направления.

Тарифы на пользование телеграфной связью в границах Украины увеличены в 3 раза с учетом себестоимости предоставления услуг, тарифы в направлении стран СНД на обычные телеграммы увеличены в 2,86 раза, на срочные – в 2,67, размер платы за международные телеграммы в иностранные государства остается без изменений.

На втором этапе планируется увеличение на 15% платы за пользование городской телефонной связью. Однако, уровень тарифа на звонки абонентов фиксированной сети абонентам сетей подвижной (мобильной) связи будет уменьшен на 20%.

По словам О.ГАЙДУКА, НКРС "считает, что введение новых Предельных тарифов положительно повлияет на улучшение тарифной регуляции субъектов рынка телекоммуникаций, и уменьшит уровень перекрестного субсидирования, существующий на рынке телекоммуникаций, позволит частично обеспечить покрытие расходов на предоставление услуг местной телефонной связи, в частности уменьшить убыточность сельской телефонной связи". "Одновременное уменьшение тарифов на международные вызовы поднимет конкурентоспособность операторов фиксированной связи и позволит им работать на либерализуемом рынке телекоммуникаций", - отметил он.

Справка УНИАН. Министерством юстиции было зарегистрировано несколько иное решение НКРС № 258, отличающееся от обнародованного комиссией по сроку ввода новых тарифов, а именно: Минюст зарегистрировал решение НКРС №258 о вводе новых тарифов с 10 июля 2006 года.

Согласно информации на официальном сайте Минюста, в министерстве зарегистрировано "Решение НКРС от 05.05.2006 № 258 "Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги". Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги на период с 10.07.2006 по 31.10.2006 включительно" (регистрационный номер 766/12640, дата регистрации 29.06.2006)" и "Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги с 01.11.2006" (регистрационный номер 767/12641, дата регистрации 29.06.2006).

Согласно Указу Президента Украины от 3 октября 1992 г. №493/92С "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти", "нормативно-правовые акты…, вступают в силу через 10 дней после их регистрации".

В сентябре 2005 года НКРС уже принимала проект решения «Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги», однако в 2005 году это решение не было зарегистрировано Министерством юстиции в связи с несогласием Федерации профсоюзов, которая требовала упреждающих мероприятий по социальной защите, таких как повышение заработной платы, пенсий и социальной помощи, погашение задолженности по зарплате и социальным выплатам, внедрение адресных компенсационных выплат для низкооплачиваемых и малообеспеченных граждан в связи с повышением тарифов.