Артисты Национального Президентского оркестра дали концерт для жителей Краматорска (фото)

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"На открытой сцене в центральном парке Краматорске состоялся праздничный концерт в честь освобождения города. Его подготовили и дали для мирных жителей города музыканты и артисты из Национального Президентского оркестра", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5-6 июля в результате освободительной операции украинских силовиков над городами Славянск, Краматорск, Артемовск были подняты украинские флаги, началась восстановительная работа по жизнеобеспечения города.

Сегодня, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики возвращаются под видом мирных жителей в Славянск и Краматорск.