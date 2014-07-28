Артисты Национального Президентского оркестра дали концерт для жителей Краматорска (фото)

13:09, 28 июля 2014
Общество
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Артисты Национального Президентского оркестра дали концерт для жителей освобожденного от боевиков Краматорска.

Фото: Вконтакт chrishtal_irka13

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"На открытой сцене в центральном парке Краматорске состоялся праздничный концерт в честь освобождения города. Его подготовили и дали для мирных жителей города музыканты и артисты из Национального Президентского оркестра", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5-6 июля в результате освободительной операции украинских силовиков над городами Славянск, Краматорск, Артемовск были подняты украинские флаги, началась восстановительная работа по жизнеобеспечения города. 

Фото: Вконтакт chrishtal_irka13

Сегодня, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики возвращаются под видом мирных жителей в Славянск и Краматорск.

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