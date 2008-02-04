В Киевской области убили 16-летнюю школьницу

В дежурную часть Киево-Святошинского райотдела милиции 3 февраля около десяти утра поступило сообщение, что в селе Белогородка, неподалеку от местного кладбища в лесополосе, найдено тело неизвестной женщины заваленное мусором и ветвями. Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

Следственно-оперативная группа установила, что погибшая - 16-летняя ученица одной из школ Белогородки, которая исчезла из дома 2 февраля и находилась в розыске.

По факту убийства следственным отделом К.Святошинского РО ГУМВД Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами).

Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области просит всех кому что-то известно о данной трагедии, или возможно случайных свидетелей убийства, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 406-07-83, или 8-044-98-402-02.