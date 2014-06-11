В Луцке обстреляли правоохранителей и повредили два патрульных автомобиля

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня около 7.00 неизвестные лица в спортивной одежде совершили разбойное нападение на жителя Луцка. Нападающие нанесли ему телесные повреждения и завладели его сумкой.

Сведения о данном факте были зарегистрированы, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Через несколько минут в поле зрения оперативников и работников ГАИ попал автомобиль, в котором, по данным стражей порядка, могли передвигаться злоумышленники.

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По словам заместителя начальника УМВД Украины в Волынской области полковника милиции Александра Никитюка, "во время проведения специальной операции задержана группа лиц, которые занимались совершением разбойных нападений на территории Волыни и других областей Украины. В ее состав входили четверо жителей Житомирщины, при себе они имели оружие. Кроме того, у них изъяты денежные средства и личные вещи мужчины, на которого они совершили разбойное нападение".