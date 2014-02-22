«Энергоатом» работает в штатном режиме и гарантирует безопасность АЭС Украины

Несмотря на провокационные заявления некоторых политиков и информацию, по состоянию на сегодня уровень безопасности действующих энергоблоков НАЭК «Энергоатом» отвечает национальным и мировым стандартам, что подтверждено МАГАТЭ и другими международными организациями. Работа энергоблоков происходит в штатном режиме в соответствии с утвержденным графиком деятельности, выполняется производственная программа, проводятся все запланированные мероприятия.

Согласно законодательству Украины подразделениями физической защиты ОП АЭС и воинскими частями внутренних войск МВД Украины обеспечивается непрерывность функционирования систем физической защиты АЭС, безусловное выполнение требований пропускного и внутрішньоо'бєктових режимов, усиленный уровень охраны ядерных установок и ядерных материалов, меры предотвращения возникновения кризисных и чрезвычайных ситуаций.

Персонал строго придерживается норм, правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности. Коллектив ГП «НАЭК «Энергоатом» неуклонно придерживается норм действующего законодательства. Никаких проявлений, которые бы свидетельствовали о возможности совершения каких-либо действий, которые бы могли привести к нарушениям условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано.

Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» эксплуатирует 15 атомных реакторов и производит около 50 процентов электроэнергии Украины. В соответствии с Законом Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационную безопасность» на Компанию возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за постоянное повышение уровня безопасности АЭС Украины. По состоянию на сегодня уровень безопасности действующих энергоблоков соответствует национальным и мировым стандартам, что подтверждено МАГАТЭ и другими международными организациями.