Неделя в цифрах

2 народных депутата от ВО «Свобода» - Эдуард Леонов и Юрий Бублик – пострадали во время столкновений митингующих с бойцами спецподразделения "Беркут" под Киево-Святошинским судом 10 января после оглашения приговора «васильковским террористам». Избит милицией также экс-министр внутренних дел – лидер общественного движения «Третья Республика» Юрий Луценко. У него сотрясение мозга, скрытая черепно-мозговая травма и несколько рваных ран лица.

2 месяца – на такой срок Печерский районный суд Киева продлил избранное ранее обязательство адвокату Сергею Власенко дважды в неделю отмечаться в правоохранительных органах и выезжать за пределы Киева исключительно по вопросам, связанным с защитой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, в рамках судебного разбирательства с бывшей супругой Натальей Окунской. Как известно, женщина обвиняет бывшего мужа в избиении.

6 уголовных дел открыто прокуратурой Киева по результатам ночного столкновения митингующих и спезназа возле Киево-Святошинского суда. Одно касается превышения полномочий сотрудниками "Беркута", 2 – хулиганских действий со стороны митингующих. Также расследуются дела о незаконном препятствовании работе суда, сопротивления работникам милиции и блокирования автомагистрали. Правоохранители считают, что митингующие действовали незаконно.

6 лет лишения свободы получили все фигуранты “васильковского дела” - Игорь Мосийчук, Владимир Шпара и Сергей Бевза – за якобы намерение взорвать памятник Ленину в Борисполе во время празднования Дня Независимости. Срок отбывания наказания осужденным будет отсчитываться с момента взятия под стражу, то есть, с 2011 года. После оглашения приговора под зданием районного суда начались массовые столкновения людей и сотрудников спецподразделения «Беркут».

8 человек погибли в результате пожара в Харькове на территории завода «Хартрон». Люди просто срывались из окон, пытаясь спастись от огня. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объяснили, что у них просто не предусмотрено наличие тентов, которое могло бы предотвратить их гибель. 22 человека спасателям все же удалось спасти. Пожар возник в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Сейчас ведутся работы по разборке конструкций здания. Предварительной причиной пожара уже называют нарушение техники безопасности и правил пожарной безопасности.

15,1% составило сокращение импорта Украиной российского газа в 2013 по сравнению с 2012 годом – на 4,9 млрд куб до 28,1 млрд куб. м. В 2014 году страна намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа. Как известно, с 1 января Украина прекратила закупки природного газа на европейских рынках. По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

30 лет тюрьмы получит гражданин Украины Максим Шинкаренко, обвиненный в США в распространении детской порнографии. Оглашение приговора украинцу, признавшему на днях свою вину, состоится 15 апреля. Шинкаренко был арестован в Таиланде в 2009 году, а затем экстрадирован в США, где в июне прошлого года ему были предъявлены обвинения по 32 пунктам, касающиеся распространения детской порнографии. В обвинении говорится, в частности, что с 2005 по 2008 год Шинкаренко руководил интернет-сайтом, по которому распространял детскую порнографию. Расследование этого дела продолжается, и, по словам обвинения, оно уже привело к аресту и предъявлению обвинений 600 клиентам сайта в 47 штатах. Прокуроры назвали Шинкаренко одним из самых крупных распространителей детской порнографии, которым когда-либо были предъявлены обвинения в США.

45 украинских спортсменов, 23 женщины и 22 мужчин, будут соревноваться в 11-ти из 15-ти видов спорта на Зимней Олимпиаде, которая пройдет с 7 по 23 февраля. В Сочи поедут 8 наших лыжников, по 6 спортсменов от фристайла и санного спорта, по 4 от фигурного катания и сноубординга. Украинцы не будут принимать участия в соревнованиях по хоккею, керлингу, скоростному бегу и скелетону. Главные надежду отечественного спорта на женский биатлон и фристайл. За золотую медаль на Олимпийских играх украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряную — 80, за бронзовую — 55 тысяч долларов.

50 человек, назвавшихся киевлянами, пытались 11 января, в субботу, разобрать баррикады, которые построили евроактивисты возле ЦУМа на Крещатике. Однако эти действия предотвратили активисты Евромайдана, которые выстроились плотной цепью вдоль баррикады.

72 участника массовых мероприятий в Киеве обратились к бригадам скорой медицинской помощи на протяжении праздников с 31-го декабря по 8 января. Из них 12 человек жаловались на лихорадку и насморк, у 34 лиц были диагностированы травмы или переохлаждения, другим – оказана медицинская помощь по поводу хронических болезней и алкогольных интоксикаций. 10 из них были киевлянами, 60 - из других городов, 2-е - бездомными. В больницы города с начала акций протеста доставлено более 515 человек. Всего за помощью к медикам обратились 924 участника массовых мероприятий.

700 гривен составляет минимальное недофинансирование одного ученика в Украине в 2014 году. В проекте государственного бюджета на 2014 год заложены расходы на обучения ученика в размере 8,8 тыс. грн, хотя по статистике 2013 года ученик обходился органам местного самоуправления от 9,5 тыс. до 15 тыс. грн.

100 000 гривен выделило правительство Украины семье каждого из восьми погибших при пожаре на частном предприятии в Харькове 8 января. В больницах все еще остаются семеро пострадавших от пожара.

9 000 000 долларов (больше 72 миллионов гривен) похитил с банковских счетов иностранных и отечественных финансовых учреждений 38-летний киевский хакер, которого на днях задержала СБУ, По их данным, он "работал" в Интернете псевдонимами «4х4» и «Stalin». По месту жительства задержанного было изъято специальное компьютерное оборудование и огнестрельное оружие.

6 000 000 000 долларов (около 50 миллиардов гривен) готовы выделить коммерческие банки России на меры по организации в Украине производства ядерного топлива для реакторов ВВР-1000, а также на подготовку предложений по сооружению 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Такие договоренности были достигнуты сторонами на днях в Москве.

10 000 000 000 гривен намерено выделить правительство Украины на строительство и ремонт дорог в 2014 году.

Анастасия Береза