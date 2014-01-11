После ночных драк активистов с "Беркутом" открыто уже 6 уголовных производств

Правоохранители считают, что митингующие действовали незаконно и обвиняют их в хулиганстве, незаконном вмешательстве в деятельность суда и сопротивлении работникам милиции, говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Митингующие начали бросать в сторону сотрудников милиции и конвойного автомобиля части плитки, палки, а также применяли слезоточивый газ. Около 20 сотрудников милиции получили различные повреждения. Один из милиционеров госпитализирован с переломом ноги", - рассказал заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк.

В доказательство своих слов милиция предоставила видео, где видно, как неизвестные из числа активистов бросают палки и применяют слезоточивый газ. По результатам ночных событий милиция и прокуратура Киева открыли 6 уголовных производств.

Одно касается превышения полномочий сотрудниками "Беркута", 2 - хулиганских действий со стороны митингующих. Также расследуются дела о незаконном препятствовании работе суда, сопротивления работникам милиции и блокирования автомагистрали.