Украинец проведет 30 лет в тюрьме США за распространении детской порнографии

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на федеральную прокуратуру в штате Нью-Джерси.

Оглашение приговора состоится в этом штате 15 апреля.

Шинкаренко был арестован в Таиланде в 2009 году, а затем экстрадирован в США, где в июне прошлого года ему были предъявлены обвинения по 32 пунктам, касающиеся распространения детской порнографии. В обвинении говорится, в частности, что с 2005 по 2008 год Шинкаренко руководил интернет-сайтом, по которому распространял детскую порнографию.

Расследование этого дела продолжается, и, по словам обвинения, оно уже привело к аресту и предъявлению обвинений 600 клиентам сайта в 47 штатах.

Прокуроры назвали Шинкаренко одним из самых крупных распространителей детской порнографии, которым когда-либо были предъявлены обвинения в США.