Недофинансирование обучения одного школьника составляет 3,5 тысячи гривен

Как передает корреспондент УНИАН, это выплывает из выступления председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Лилии Гриневич во время круглого стола «Украинское образование 2013. Итоги и прогнозы».

«В бюджете на 2014 год мы имеем опять заложенное недофинансирование системы образования. К примеру, если в формулу межбюджетных трансфертов закладывается стоимость обучения ученика в 8800 грн в год, то нужно понимать, что по меньшей мере ученик обходится органам местного самоуправления от 9,5 до 15 тысяч грн (по статистике 2013 года), то есть сразу закладывая такой норматив на ученика, мы закладываем проблемы местных бюджетов и перекладывание значительного количества финансирования на родительский карман», - подчеркнула Гриневич и прибавила, что, «собственно, это перекладывание большого количества средств на родителей, которое связано с содержанием образовательных учреждений, и обеспечением в них нормальных условий для учебно-воспитательного процесса приводит к углублению разницы в доступе к качественному образованию».

«Школы, имеющие более обеспеченных родителей, имеют совсем другие условия, чем школы, в которые имеют доступ все жители микрорайона, тем более школы в маленьких городках или селах», - делает вывод эксперт.

Гриневич сообщила, что «мы сделали запрос в Минфин и спросили, как вы рассчитываете количество средств на содержание одного ученика», и попросили указать хотя бы одну административную единицу в Украине, где столько стоит этот ученик.

На этот запрос, по словам Гриневич, «мы получили от министра финансов достаточно правдивый и циничный ответ – «мы берем те средства, которые выделены на образование, и делим на количество учеников».

«Поэтому никакого логического обоснования этой цены нет. 8800 грн – покроет зарплату, начисления на нее и какую-то часть коммунальных услуги, остальные расходы – на содержание помещений учреждений, ремонтные работы, закупку моющих средств и прочее – все это ляжет на органы местного самоуправления и родителей», - констатировала Гриневич.

Председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования отметила, что «образование в Украине производит бедность и из-за этого формирует социальную прослойку необразованных людей, и именно это та прослойка, из которой мы потом получим граждан, не способных сделать собственный сознательный выбор и не способных обеспечить себя честным трудом».