Новости из ВР Евромайдан встретил аплодисментами и фейерверком (видео)

Оппозиционные политики со сцены Евромайдана представили это не как победу той или иной политической силы, а как победу Евромайдана и каждого присутствующего здесь во время акций протеста, сообщает ТСН.

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Победу праздновали громко: над Майданом взорвался фейерверк. Также в небо запустили две тысячи китайских фонариков, которые символизировали загаданное желание или молитву о том, чтобы в Украине все было хорошо.

Также на Евромайдане завершили украшать елки, которые там растут.