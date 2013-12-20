Новости из ВР Евромайдан встретил аплодисментами и фейерверком (видео)
07:22, 20 декабря 2013Политика
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Новости из Верховной Рады о принятии закона об амнистии участников протестов Евромайдан встретил громкими аплодисментами
Оппозиционные политики со сцены Евромайдана представили это не как победу той или иной политической силы, а как победу Евромайдана и каждого присутствующего здесь во время акций протеста, сообщает ТСН.
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Победу праздновали громко: над Майданом взорвался фейерверк. Также в небо запустили две тысячи китайских фонариков, которые символизировали загаданное желание или молитву о том, чтобы в Украине все было хорошо.
Также на Евромайдане завершили украшать елки, которые там растут.
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