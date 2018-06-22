Неделя в цифрах

2 месяца арестаполучил бывший депутат Игорь Марков, которому инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе в 2007 году. Под стражей он останется до 20 декабря.

3 страны – Нидерланды, Великобритания и Швеция – не примут позитивного решения по подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной без решения вопроса заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

5 инициативных групп по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, образованных на собраниях граждан Украины, которые состоялись 12 октября в Житомире, Каховке (Херсонская область), Луганске, Одессе и Полтаве, отказалась регистрировать Центральная избирательная комиссия.

6 – столько нолей в сумме, в которую обошлось Украине лечение Юлии Тимошенко в харьковской больнице “Укрзализници”. В ГПтСУ объяснили, что к тратам на лечение политика прибавляется зарплата сотрудников отделения и 18 сотрудников колонии, которые отвечают за ее круглосуточную охрану в больнице. За полтора года пребывания в клиники, Международная медицинская комиссия, членами которой являются доктора «Шарите», организовала 400 комиссионных медосмотров, в которых в том числе принимал участие ее личный доктор. Три четверти этих обследований Тимошенко отклонила. В 63 обследованиях, на которые согласилась Юлия Тимошенко, принимали участие семь академиков, двадцать докторов медицинских наук и три кандидата медицинских наук.

10 лет потребуется на процесс имплементации и адаптации украинского законодательства к европейским стандартам после подписания соглашения об ассоциации. Украина должна будет принять, как минимум, 300 технических регламентов и множество новых законов.

333 протестных акции, которые поднимали вопрос произвола или бездействия правоохранительных органов, прошли за первые девять месяцев 2013 года. Это количество протестов уже на 25% больше чем за весь предыдущий 2012 год и в несколько раз больше, чем в 2010 и 2011 годах.

40 летпроведет в британской тюрьме украинский аспирант Павел Лапшин, осужденный к пожизненному лишению свободу за терроризм, прежде, чем сможет подать ходатайство о пересмотре приговора. Лапшин признал, что убил пожилого мусульманина, который возвращался после вечерней молитвы, подготовил и организовал взрывы вблизи мечетей в городках Вулверхемптон и Типсон вблизи Бирмингема нынешним летом.

25 000 человекприняли участие в праздновании 69-й годовщины освобождения Украины под эгидой Партии регионов.

40 000 человекдопрошены в рамках расследования убийства судьи Трофимова и его родных. Правоохранители провели почти 800 судебных экспертиз, пересмотрели видеозаписи более 60-ти камер наблюдения, провели почти 60 обысков. Подозреваемых пока не выявлено.

43 гривны составило сокращение размера средней заработной платы штатного работника в Украине в сентябре - до 3261 гривен против 3304 гривен в августе.

53 ходатайства о помиловании бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко поступило в Администрацию Президента Украины только в этом году.

100 000 гривен материальной помощи выплатит Львовский городской совет родителям мальчика, который трагически погиб после падения в канализационный колодец.

18 672 600 гривеннеобходимо Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197, 223, назначенных на 15 декабря 2013 года.

17 600 000 000 кубометров газазакачала Украина в свои подземные хранилища. До конца октября планируется довести этот показатель до 18 млрд кубометров.

69 060 000 000 долларов (552,001 млрд грн) - такова общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины, выросшая за сентябрь 2013 года на 708 млн долл ( или на 1,04%).

Анастасия Береза