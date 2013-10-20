Защитники природы требуют запретить добычу сланцевого газа в Украине

Об этом они заявили во время акции под стенами Кабинета Министров, которая состоялась 19 октября в рамках Всемирного дня борьбы с фрекингом, сообщили УНИАН в пресс-службе Союза вольных журналистов «Природа превыше всего».

«Природозащитники и все неравнодушные выразили свое возмущение началом разработки добычи сланцевого газа в Украине. По их мнению, добыча газа методом фрекинга является вредной и очень опасной для окружающей среды», - говорится в сообщении

Активисты отметили, что кроме экологической проблемы, также имеет место и социально-экономическая составляющая. На акции звучали лозунги «Свободу природе, свободу народам!», «Сланцевым чернобылям - нет!».

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«Более 25 стран присоединилось 19 октября ко всемирной акции за запрещение фрекинга Global Frackdown. В Украине призыв отказаться от опасной и пагубной для климата добычи сланцевого газа поддержали в Киеве, Харькове, Донецке и Керчи», - отметили в СВЖ ««Природа превыше всего». Всемирная акция Global Frackdown состоялась уже во второй раз. Жители стран, в которых добывают или планируют добывать сланцевый газ методом гидравлического разрыва пластов, выступают за полное запрещение этого метода в пользу чистых и возобновляемых энергетических альтернатив.

«Недавно победу одержало антифрекинговое движение Франции – в этой стране введено полное запрещение на использование фрекинга. В то же время, невзирая на противостояние промышленных кругов, Европейский парламент обязал компании проводить оценку влияния на окружающую среду перед тем, как начинать бурение скважин. А в Литве компания Шелл отказалась от намерений добывать сланцевый газ уже после того, как выиграла тендер, ссылаясь на слишком строгое регулирование со стороны государства. Ранее, Экзон Мобайл, Талисман и Марафон отозвали свои планы по добыче в Польши, также обвиняя национальное законодательство. На сегодняшний день добыча сланцевого газа находится под полным или частичным запрещением во многих городах и штатах США, городах и странах Европы», - отмечается в сообщении..

Global Frackdown является одной из всемирных акций против грязной энергетики, которые происходят с 11 октября по 11 ноября 2013 в рамках глобальной кампании «Reclaim Power».

Справка УНИАН. Фрекинг, то есть гидравлический разрыв пластов – метод, который используют для добычи сланцевого газа. Под мощным давлением на глубину до 5 километров под землю закачивается жидкость, содержащая около 600 химических веществ. Она позволяет высвободить из трещин газ. Эта жидкость попадает в грунтовые воды и приводит к появлению и развитию онкологических заболеваний. А сам процесс добычи уничтожает большие площади природных территорий.

В Украине уже идет подготовка к добыче сланцевого газа методом фрекинга на Донбассе и в Харьковской области.