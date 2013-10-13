В РФ боятся, что украинский сланцевый газ загрязнит российские реки

Добыча Украиной сланцевого газа в пограничных с Россией областях может загрязнить трансграничные реки и источники водоснабжения, заявил лидер партии "Альянс Зеленых - Народная партия" Глеб Фетисов, передает РИА Новости.

"Развертывание добычи сланцевого газа угрожает сделать поверхностные водотоки опасными для здоровья жителей обеих стран - и Украины, и России. Загрязнение подземных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения, тоже может носить трансграничный характер. Как минимум, необходимо провести оценку планов ликвидации авариных ситуаций с точки зрения трансграничного воздействия, прежде чем что-либо окончательно решать", - заявил Фетисов в ходе круглого стола перед митингом против добычи сланцевого газа.

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Как считает Фетисов, добыча сланцевого газа в Украине спорна с точки зрения экономической эффективности и при этом может создать масштабные экологические проблемы для жителей как Украины, так и граничащих с ней регионов России и других стран.

Украина, пытаясь уже несколько лет добиться от Москвы снижения цены на газ, решила вести политику диверсификации поставок, закупая газ в Европе и делая ставку на добычу сланцевого газа. В конце января 2013 года Украина и Shell подписали соглашение о разделе продукции Юзовского месторождения в приграничных с Россией Донецкой и Харьковской областях страны. Коммерческая добыча должна начаться в 2015 году.