Министр объяснил, что вынудило Украину присоединиться к спору ЕС и РФ

Необходимость присоединения Украины к консультациям, инициированным Европейским Союзом в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу действия утилизационного сбора на автомобили в Российской Федерации, вызвано резким сокращением производства автомобилей в Украине в результате введения этого сбора в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

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«За 5 месяцев этого года производство автомобилей - легковых, грузовых и автобусов - сократилось у нас от 61 до 43%. Это конечно было связано с введением в России утилизационного сбора. И поэтому мы, как страна, которая соблюдает правила ВТО, и при этом всеми имеющимися законными способами защищаем интересы наших товаропроизводителей, мы, конечно же, заинтересованы, чтобы этот вопрос был как можно скорее разрешен», - сказал Прасолов.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина присоединилась к консультациям, которые инициировал Европейский Союз в рамках ВТО по вопросу введения Российской Федерацией утилизационного сбора на автомобили.

9 июля Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей.

24 июля в секретариат ВТО с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили обратилась также Япония.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ, 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.