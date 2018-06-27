Неделя в цифрах

2 сотрудника милиции – капитан и лейтенант – были арестованы на уходящей недели по подозрению в жестоком изнасиловании, разбойном нападении и нанесении тяжелых телесных повреждений жительнице поселка Врадиевка в Николаевской области. Кроме того, в связи с этим резонансным делом арестован замначальник Врадиевского РОВД Михаил Кудринский по подозрению в сокрытии преступления.

7,6% составил рост реальных доходов населения Украины в первом квартале 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года по данным Государственной службы статистики.

9% - на столько уменьшилось количество счастливых людей в Украине за последние три года по данным социологов. Если в 2010 году счастливыми себя чувствовали 65% опрошенных украинцев, в 2011 — 63%, то в 2012 уже только 53%, а в 2013 – 56%. При этом несчастливыми в этом году назвали себя 19% населения, что на 3% больше, чем год назад.

11 из 14 членов Центральной избирательной комиссии отдали свои голоса за Михаила Охендовского при голосовании за нового главу ЦИК. Данную должность Охендовский будет занимать до лета 2014 года - тогда заканчивается семилетний срок его членства в ЦИК.

18-ый раз экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась в Киевский районный суд Харькова с просьбой рассмотреть в ее отсутствие ходатайство защиты о закрытии уголовного дела ЕЭСУ. Как известно, очередное заседание назначено на 5 июля.

26 из 70 предложенных правительством законопроектов смогло принять парламентское большинство во время второй парламентской сессии. Из 236 депутатских проектов законов большинству удалось принять всего 31.

38% составил убыток государственных угольных шахт Украины от выпуска товарной продукции в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 7,237 миллиарда гривен с 5,242 миллиардов.

54,2% составило сокращение производства автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года. В частности, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей сократилось на 54,2% - до 16,74 тысяч единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 63,3% - до 657 единиц и производство автобусов сократилось на 43,2% - до 843 единиц.

109 часов потребовалось жителю города Белополье, Сумской области, 37-летнему Игорю Кальченко, чтобы проехать на велосипеде от восточной до западной границы Украины, установив тем самым соответствующий национальный рекорд.

148 народных депутатов Украины (119 от Партии регионов, 23 – от КПУ и шесть внефракционных) попросили Сейм Польши признать «Волынскую резню» геноцидом польского народа и «осудить преступные деяния украинских националистов». По убеждению авторов обращения, это поможет украинцам, среди которых растут «ксенофобские и неонацистские» настроения, узнать правду о Волынской трагедии.

246 народных депутатов проголосовали за законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

674 ипотечных кредитов по программе обеспечения граждан доступным жильем на сумму более 155 миллионов гривен получили граждане Украины с начала 2013 года.

36 000 000 гривен выделил парламент на зарплаты бывшим народным депутатам на последнем бюджетном комитете этой сессии. В целом, народные избранники распределили почти миллиард гривен на свое содержание .

3 030 000 000 гривен составил убыток банковской системы в мае этого года, что оказалось рекордом трех последних лет. Последний раз система была убыточной еще в сентябре прошлого года, когда банки потеряли 118 миллионов гривен, а убыток больше, чем в мае этого года, банки получали только три года назад — в апреле 2010 года он составил 3,06 миллиарда гривен.

Анастасия Береза