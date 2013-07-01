В Госстате говорят, что доходы украинцев выросли на 7,6%

По данным Госстата, в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 7,1%, а реальный располагаемый доход, определенный с учетом ценового фактора, - на 7,6%.

По данным Госстата, располагаемый доход в расчете на одного человека за 1-й квартал 2013 года составил 5264,4 грн.

Согласно сообщению, расходы населения в 1-м квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 6,6%. Прирост сбережений составил 15388 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украине удалось обеспечить рост доходов населения, социальных выплат, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире.