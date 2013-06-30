Через Украину за 109 часов - сумской велосипедист установил рекорд

Житель города Белополье Сумской области 37-летний Игорь Кальченко проехал на велосипеде от восточной до западной границы Украины за 109 часов, установив тем самым соответствующий рекорд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Сумское НПО имени Фрунзе».

Кальченко выехал в понедельник, 24 июня, от границы с Россией в Луганской области. Далее - через всю Украину до границы с Венгрией за 109 час и 9 мин. Общая дистанция от с. Изварино Луганской области до г.Чоп Закарпатской области составила 1810 км. Чистое время в пути – 69 час, остальное время было потрачено на сон и питание.

Игорь планировал успеть за 90 час, однако неблагоприятные погодные условия – дождь и встречный ветер – помешали это сделать. Тем не менее, это теперь официально зарегистрированный рекорд Украины. Все время за дорогой следили представители Национального реестра рекордов Украины.

Как сообщал УНИАН, Кальченко - не профессиональный спортсмен: по специальности он зубной техник, а работает котельщиком на Сумском НПО имени Фрунзе. Но вот уже 10 лет добирается на работу на велосипеде - из Белополья в Сумы и назад, преодолевая 100 километров в день. Ранее Игорь дважды побеждал в суточном марафоне «Боярка 24» (2011-2012 годы), занимал второе место в «Броварских дюнах» и «Ночном марафоне», а также проехал из Сум в Симферополь - 800 км за 36 час.