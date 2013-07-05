СМИ: Верховная Рада выделила 36 миллионов на зарплаты бывшим депутатам

Парламент выделил 36 миллионов гривен на зарплаты бывшим народным депутатам.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" сообщает журналист Сергей Андрушко.

"По новой смете Верховной Рады на 2013 год, будут кормить еще и бывших депутатов, а действующие смогут отдыхать бесплатно во всех украинских санаториях и получать бесплатное жилье", - акцентирует он.

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Согласно его данным, бюджет, утвержденный депутатами в четверг вечером, составляет почти 1 млрд. грн.

"Большая часть пойдет не на обеспечение работы народных депутатов, а на финансирование их досуга и содержание большого количества бывших депутатов", - отмечает Андрушко.

"Новация этой сметы Верховной Рады - народные депутаты смогут отдыхать бесплатно не только в нескольких парламентских санаториях. Теперь они это смогут сделать, по словам депутата Пышного, не только в пансионатах, принадлежащих Верховной Раде, но и в других на средства украинских налогоплательщиков", - добавил он.

"Главный вопрос, который может беспокоить налогоплательщиков - зачем им платить за отдых депутатов в санаториях. Еще 5,7 млн. грн. выделят депутатам на строительство жилья", - подчеркнул журналист.

Фото - с сайта УП