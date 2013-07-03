Украинцы с начала года получили 674 льготные ипотеки

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

По данным министерства, наибольшее количество кредитов по данной программе выдано в Киеве (76), а также Винницкой (74), Сумской (61) и Киевской (45) областях.

Кроме того, по программе строительства доступного жилья (30/70) господдержку на общую сумму 21,2 млн грн получили 198 семей. Еще 442 тыс. грн были направлены на дофинансирование договоров 2012 года.

На реализацию указанных программ в бюджете текущего года предусмотрены расходы в размере 300 млн грн на ипотечное кредитование и 89,5 млн грн на реализацию программы доступного жилья (30/70).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля 2012 года утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В программу несколько раз вносились изменения.

По условиям программы, кредиты предоставляются сроком до 15 лет в гривне, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство.

Справка УНИАН. Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.