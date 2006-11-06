Могилы расстрелянных в Ровно евреев ежегодно раскапывают вандалы

Ровенская еврейская община обеспокоена фактами вандализма на месте массовых расстрелов евреев во время Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель местной еврейской общины Геннадий ФРАЕРМАН на митинге по случаю 65-й годовщины этой трагедии. Это произошло ровно 65 лет назад, 6 ноября 1941 года в урочище Сосенки, недалеко от Ровно, где фашисты расстреляли 17 тысяч 500 местных евреев – почти половину всех жителей города, в основном детей, женщин и стариков.

Г.ФРАЕРМАН сообщил, что едва не каждый год на этом месте вандалы раскапывают братскую могилу, пытаясь найти золото и другие ценности погибших, при этом оставляют разрытыми могилы, разбрасывают человеческие кости. По его словам, только в последнее время здесь обнаружены откопанными останки почти сорока человек. Попытки местных властей усилить охрану этого захоронения работниками милиции не дают желаемых результатов.

Кроме того, Г.ФРАЕРМАН негативно оценил попытку горсовета передать этот земельный массив в коммунальную собственность города, чтобы потом использовать прилегающую к могиле территорию под застройку.

На церемонии чествования жертв трагедии представители местной власти замечены не были.