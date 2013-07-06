СМИ: Рада провалила почти две трети законопроектов Кабмина

То же самое касается и депутатских проектов законов — их Рада рассмотрела аж 236, а приняла — всего 31, сообщает ZN.UA.

Как отмечает издание, низкий процент принятых законопроектов можно отчасти списать на блокирование трибуны оппозицией.

Напомним, вчера была закрыта вторая сессия Верховной Рады нынешнего созыва.