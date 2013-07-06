СМИ: Рада провалила почти две трети законопроектов Кабмина
12:07, 06 июля 2013Политика
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Из 70 предложенных правительством законопроектов парламентское большинство смогло принять только 26.
Верховная Рада
То же самое касается и депутатских проектов законов — их Рада рассмотрела аж 236, а приняла — всего 31, сообщает ZN.UA.
Как отмечает издание, низкий процент принятых законопроектов можно отчасти списать на блокирование трибуны оппозицией.
Напомним, вчера была закрыта вторая сессия Верховной Рады нынешнего созыва.
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