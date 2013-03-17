У жителей 314 населенных пунктов, обесточенных непогодой, снова есть свет
10:53, 17 марта 2013Общество
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Восстановлено электроснабжение в 314 населенных пунктах Украины, обесточенных вследствие ненастья.
Спасатели не вернули электроснабжение только 5 селам
Аварийными бригадами облэнерго восстановлено электроснабжение 314 населенных пунктов в 7 областях Украины, которые были обесточены 15 марта из-за сложных погодных условий, вследствие чего сработала автоматика защиты линий электропередач.
Как сообщается на сайте Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины, по состоянию на 7.00 в Волынской области остаются обесточенными – 5 н.п. (в том числе 3 н.п. - частично).
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