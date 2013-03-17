У жителей 314 населенных пунктов, обесточенных непогодой, снова есть свет

Аварийными бригадами облэнерго восстановлено электроснабжение 314 населенных пунктов в 7 областях Украины, которые были обесточены 15 марта из-за сложных погодных условий, вследствие чего сработала автоматика защиты линий электропередач.

Как сообщается на сайте Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины, по состоянию на 7.00 в Волынской области остаются обесточенными – 5 н.п. (в том числе 3 н.п. - частично).