В ЕС могут ограничить скорость движения в городах 30 км/ч

Инициаторы этого обращения называют себя Ville30 и предлагают ограничить скорость движения автомобилей в черте города и по пригородным зонам в местах расположения жилых домов 30 километрами в час, сообщает Euromag.

Официальная петиция по данному вопросу уже подана в Европейский парламент. Чтобы Еврокомиссия занялась этим вопросом, под петицией должны стоять подписи миллиона граждан, пишет La Capitale. В настоящее время в группу инициаторов Ville30 уже вступили около сорока ассоциаций, партнерские отношения осуществляются с организациями 14 стран ЕС.

Стоит отметить, что в 2010 году несколько стран уже ввели подобные ограничения скоростей в крупных городских центрах. Любопытно, что в австрийском Граце в 1992 году 70% населения выступили против этого проекта, а в 2002 такое же количество граждан поддержало данную инициативу.