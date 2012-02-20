В торгово-развлекательном центре в Полтаве ищут взрывчатку

Сегодня около 18.00 в Полтавское городское управление милиции позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заминировании полтавского торгового-развлектельного центра «Конкорд».

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Полтавского городского управления и работники райотделов милиции города.

Также принимают участие в обследовании заведения и прилегающей территории милиционеры - взрывотехники, кинологи со служебными собаками, сотрудники ГАИ, МЧС, медики и представители СБУ.

На место происшествия также выехало руководство милиции области.

Правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, а оперативники параллельно устанавливают личность, которая сообщила о закладке взрывчатки.