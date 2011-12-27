Взрывом минометной мины мужчине оторвало руку

В Ривненской области в результате взрыва минометной мины мужчине оторвало руку.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Березновский райотдел УМЧС Ривненской области поступило сообщение, что в реанимационное отделение районной больницы госпитализирован житель г. Березное, 1969 р.н. с диагнозом травматическая ампутация правой руки. Травму человек получил в результате взрыва минометной мины, которую он пытался разобрать у себя во дворе.

В подсобном помещении дома пострадавшего сотрудники МЧС совместно с милиционерами обнаружили большое количество взрывоопасных предметов (около 300 артиллерийских снарядов калибра 125 мм, 40 артиллерийских снарядов калибра 45 мм). Также в других трех пристройках было обнаружено еще большое количество взрывоопасных предметов.

По заключению экспертов УМВД, эти взрывоопасные предметы относятся к первой категории – чрезвычайно опасные.

В Березное прибыла группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения УМЧС для дальнейшего обследования места находки взрывоопасных предметов и их обезвреживания.

Учитывая высокий уровень опасности боеприпасов, плотность городской застройки на месте обнаружения взрывоопасных предметов и с целью обеспечения безопасности местному населению, по решению районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начаты работы по отселению граждан из опасной зоны.

После этого пиротехники УМЧС должны вывезти найденные боеприпасы в специальное место и обезвредить.