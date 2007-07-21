БЮТ не исключает нового роспуска парламента

12:19, 21 июля 2007
Общество
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В случае победы на выборах представителей нынешней коалиции

Блок Юлии Тимошенко не исключает нового роспуска парламента и новых внеочередных выборов, в случае победы на выборах в Верховную Раду представителей нынешней коалиции.

Об этом сказал народный депутат V созыва, член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ, в интервью еженедельнику "Киевский ТелеграфЪ" № 29 (375) от 10-26 июля с.г.

"Мы не можем не рассматривать такого варианта", – сказал он, отвечая на вопрос: «Если на выборах победят представители нынешней коалиции, будете ли опять инициировать роспуск парламента и новые внеочередные выборы?»

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