Зять Тимошенко споёт для гуцулов со скидкой

12-14 июля в Ужгороде состоится международный фестиваль байкерской музыки "Musik Bike Ukraine".

Как передает корреспондент УНИАН, в Ужгородском пресс-клубе состоялась пресс-конференция организаторов и гостей фестиваля. В пресс-конференции приняли участие байкеры из Тюмени Александр ЛЕТОВ и Валерий БОНДАРЕНКО, а также фронтмен украино-британской рок-группы DVS Шон КАРР.

Они сообщили, что в фестивале предполагается участие 8 стран. Официальное открытие фестиваля - сегодня. Представитель международного байкерского клуба "Падонки" Александр СУХАНОВ пригласил на Закарпатье звезд рок-музыки Игоря КУПРИЯНОВА, "Ария" (Россия"), "Черный кофе", DVS (Украина-Великобритания). Кроме того, непосредственно на мотоциклах прибудут исполнители украинской рок-группы "White".

Организаторы фестиваля обещают его участникам экскурсию по краю в пятницу. А в субботу в Ужгороде состоится байкерский парад, а также шоу каскадеров из Венгрии.

Бюджет праздника организаторы не разглашают. Известно, что только выступление "Арии" обойдется не менее, чем в 7 тыс. долларов. Зато DVS сделал значительную скидку для жителей Ужгорода, поскольку дружит с местными байкерами, сообщил корреспонденту УНИАН А.Суханов.

Также организаторы фестиваля заключили соглашение с ГАИ, и сотрудники ведомства обеспечат сопровождение байкеров.

В ходе пресс-конференции лидер DVS Шон Карр, известный украинцам как зять лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, сказал, что приятно поражен состоянием закарпатских дорог и считает их лучшими в Украине (он прибыл из Киева на мотоцикле). Рокер отметил также "фантастические" пейзажи, которые удалось увидеть.

Ш.Карр рассказал, что нет времени учить украинский, потому что хоть и живет в Украине, но каждые 90 дней ездит в Британию или Испанию. Он считает, что большой разницы между украинцами и европейцами нет. По словам Ш.Карра, украинцы - вежливые и просто добрые люди.

По его мнению, в Европе нивелируются различия между нациями, поскольку границы открыты и европейцы свободно двигаются в пределах объединения.

На фестивале в Ужгороде музыкант презентует композиции из нового альбома "Большая рыба". Он также рассказал, что из украинских коллег ближе всех ему по духу группы "Океан Эльзы" и «Борщ».