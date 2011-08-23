Донецкий губернатор: мы войдем в двадцатку развитых стран мира

В Донецке прошли торжества по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в торжествах приняли участие председатель ОГА области Андрей ШИШАЦКИЙ, председатель Донецкого областного совета Андрей ФЕДОРУК, городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО и представители общественности.

Руководители региона открыли торжественный митинг и возложили цветы к памятнику великому украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Вниманию жителей и гостей города, представителей общественности был представлен «Рушник единения», вышитый мастерами из всех районов области. Этот рушник, растянувшийся на несколько метров, бережно держали юноши и девушки, одетые в национальные украинские костюмы.

Также пришедшие на митинг держали большое количество национальных флагов Украины.

«Верю, что следующий юбилей мы будем встречать в семье самых развитых европейских государств. И то, что мы войдем в двадцатку развитых стран мира – это реальность», – заявил журналистам после торжественных мероприятий у памятника Т.Шевченко А.ШИШАЦКИЙ.

Он считает, что главным достижением в Украине за 20 лет можно считать то, что в стране «выстроены все институты независимости».

«Конституция общепризнана в стране и в Европе, вертикаль власти работает. На сегодня самое главное достижение для такой молодой страны – это то, что независимость у нас есть, и она не подвергается сомнению», - подчеркнул председатель ОГА.

После возложения цветов и митинга у памятника Кобзарю празднование продолжилось торжественным концертом в Донецком музыкально-драматическом театре, где А.ШИШАЦКИЙ вручил жителям области награды облгосадминистрации, приуроченные к 20-й годовщине Независимости Украины.