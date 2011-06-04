Агрессивная африканская бактерия изменила "мирную" кишечную палочку
23:23, 04 июня 2011Общество
1795 0
Утверждают эксперты ВОЗ
Опасная кишечная инфекция попала в Европу из Центральной Африки, утверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
Они подтвердили, что агрессивная африканская бактерия соединилась с известной ранее в Германии кишечной палочкой, образовав новый штамм E.coli, сообщает «5 канал».
Медики из клиник Гамбурга вместе с китайскими учеными расшифровали геном нового штамма кишечной палочки. Они надеются, что в ближайшее время удастся разработать лекарство.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter