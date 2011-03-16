Екатерина Ющенко: музейная сфера - одной из самых недооцененных

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО считает, что Музейная сфера в Украине является одной из наиболее недооцененных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда «Украина 3000», об этом она сказала во время Международной конференции «Общественная реформа музейного менеджмента и маркетинга» в Киеве.

«Музейная сфера в Украине является одной из наиболее недооцененных, ведь наша страна, ее история, природные богатства, выдающиеся личности достойны того, чтобы о них знало как можно больше людей», - отметила Е.ЮЩЕНКО

«Музей может быть не только хранилищем сокровищ, но и источником знаний, площадкой для учебы, научных разработок, исторических реконструкций», - подчеркнула она.

Е.ЮЩЕНКО призывала работников музеев активно участвовать в процессе реформирования музейной сферы. По ее мнению, финансово-экономический кризис последних лет ярко продемонстрировал, что реформирование музейной сферы Украины – это чрезвычайно актуальный вопрос.

«От единства и настойчивости профессиональной среды зависит успех, выработка и, главное, воплощение эффективных программ реформирования музейной сферы», - сказала она.

В конференции «Общественная реформа музейного менеджмента и маркетинга», которая продлится до 17 марта, принимают участие около 200 музейных работников из Украины и из-за рубежа. В программе конференции – круглые столы, доклады, презентации, практические тренинги, работа в малых группах. Основные темы – реформирование музейной сферы Украины, роль и миссия современного музея, сотрудничество музеев с негосударственным сектором и благотворительными организациями, внедрение инновационных подходов в музейном менеджменте.