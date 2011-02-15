В тени работают 5-7 миллионов украинцев?

По оценкам работодателей, в настоящее время в тени работают около 5-7 млн. украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины заявил исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины (КРУ) Алексей МИРОШНИЧЕНКО.

«Они (занятое «в тени» население – УНИАН) не платят взносы (в Пенсионный фонд – УНИАН)», - отметил он. Таким образом, увеличивается нагрузка на легальный бизнес.

По его мнению, перед введением пенсионной реформы, с проектом которой выступает правительство, необходимо рассмотреть и принять Трудовой кодекс, что должно урегулировать вопрос теневых заработных плат – вывести их из тени. «Трудовой кодекс должен подготовить страну к пенсионной реформе», - сказал А.МИРОШНИЧЕНКО.

Кроме того, он считает, что пенсионная реформа заложит конфликт поколений в Украине, когда необходимо будет выделять квоты на рабочие места для молодежи. Данный вопрос также необходимо решать перед введением реформы.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».