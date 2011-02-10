Как будут трактовать Мазепу и Бандеру совместные пособия Украины и РФ?

Формат будущих учебных пособий по истории для учителей Украины и России пока только обсуждается.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил руководитель Центра истории России, Украины и Беларуси Института всеобщей истории РАН Александр ШУБИН в ходе международно-практической конференции в Москве.

«В каком формате будут подаваться спорные вопросы истории, пока обсуждается. При этом историки двух стран не прекращают обсуждение и фактической стороны исторических сюжетов, которые будут представлены в пособиях. И здесь нет консолидированной российской точки зрения, как и нет консолидированной украинской точки зрения», - сказал А.ШУБИН.

Он предположил, что, возможно, украинские авторитетные историки предложат свою версию трактовки некоторых исторических фактов, а российские - свою. Может быть, по словам А.ШУБИНА, целесообразно перечислить и альтернативные точки зрения с указанием авторов, если будет написан синтетический текст.

«Это выяснится в процессе работы, и сейчас этого никто не знает. Работа идет сейчас на уровне встреч историков двух стран, подбора авторских коллективов», - сказал он, добавив, что будут привлечены историки, которые давно работают над этой проблематикой.

А.ШУБИН подчеркнул, что создание учебных пособий - абсолютно правильная идея, так как учитель сможет самостоятельно разобраться в предложенном материале. «Далее учитель использует этот материал так, как считает нужным, в зависимости от своих представлений, своей позиции, учебных планов. Никакого подрыва украинского суверенитета в этом нет», - счтает он.

По словам А.ШУБИНА, в этих пособиях будет «много интересного из наработок украинских и российских историков».

Отвечая на вопрос, как, например, будет трактоваться деятельность Ивана Мазепы или Степана Бендеры, он сказал: «Это крупные исторические фигуры. Нужно рассказать, как действовали эти люди, какими мотивами они и их противники руководствовались. Задача пособия – дать материал для размышления, а не выставить оценки историческим личностям».

Как сообщал УНИАН, 13 мая 2010 года министр образования Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что Украина и РФ до конца 2010 года подготовят совместное учебное пособие для учителей истории. «У нас есть интересные наработки о создании совместного учебного пособия для учителей истории и обществоведения. У нас достаточно разные программы и я понимаю, что это достаточно маниловская идея создать общий учебник, поэтому мы начнем с учебного пособия для учителей», - сказал Д.ТАБАЧНИК. При этом он отметил, что в пособии будут изложены разные точки зрения на «какие-то сложные процессы». По его словам, это позволит учителям лучше понимать друг друга.