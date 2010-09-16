Глава ВСЮ говорит, что судьи кипами пишут заявления об отставке

Председатель Высшего Совета юстиции Украины Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО призывает судей не подавать заявления об отставке по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Киеве на Х внеочередном съезду судей.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, сейчас в ВСЮ накопилось очень много таких заявлений. «А это люди, которые проработали 20 лет и больше, это наш золотой фонд», - сказал он.

В то же время, обращаясь к председателям судов, В.КОЛЕСНИЧЕНКО попросил их ориентировать своих коллег, чтобы они не предпринимали таких шагов.