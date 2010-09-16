Глава ВСЮ говорит, что судьи кипами пишут заявления об отставке
13:00, 16 сентября 2010Общество
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Колесниченко просит остановиться
Председатель Высшего Совета юстиции Украины Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО призывает судей не подавать заявления об отставке по собственному желанию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Киеве на Х внеочередном съезду судей.
По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, сейчас в ВСЮ накопилось очень много таких заявлений. «А это люди, которые проработали 20 лет и больше, это наш золотой фонд», - сказал он.
В то же время, обращаясь к председателям судов, В.КОЛЕСНИЧЕНКО попросил их ориентировать своих коллег, чтобы они не предпринимали таких шагов.
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