Донецк. 12 августа. УНИАН. В Донецке из-за недосмотра матери в ванне утонули годовалые близнецы.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, трагический случай произошел в Куйбышевском районе г. Донецка. 27-летняя мать малышей решила их выкупать, для чего посадила в ванну и включила воду. После этого женщина якобы почувствовала себя плохо, прилегла на диван и уснула. Проснувшись через полчаса, она обнаружила сына с дочерью мёртвыми.

Как рассказал начальник Куйбышевского райотдела милиции г. Донецка Иван ЛАСКАВЫЙ, мать утонувших детей ранее неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. «В 2008 году она привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией», - сказал И.ЛАСКАВЫЙ.

По его словам, рождение близнецов не очень образумили женщину. Уже через 2 месяца после появления на свет сына и дочки, соседи мамаши пожаловались в райотдел на то, что в её квартире собираются шумные компании любителей выпить, и радушная хозяйка уделяет гостям гораздо больше внимания, чем своим «грудничкам».

«После проведения проверки и профилактической работы данная гражданка за уклонение от родительских обязанностей была привлечена к административной ответственности», - констатировал начальник райотдела милиции.

И.ЛАСКАВЫЙ указал, что в данном случае правоохранители усматривают основания квалифицировать действия матери утонувших детей как «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком, повлекшее тяжкие последствия» - статья 166 Уголовного кодекса Украины. «Она предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет», - отметил И. ЛАСКАВЫЙ.

Он добавил, что проверку по данному происшествию проводит прокуратура Куйбышевского района г. Донецка.