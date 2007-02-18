Сегодня - Прощеное воскресенье

В этот день все православные просят друг у друга прощения - чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни с чистым сердцем встретить Пасху - день Воскресения Христова. Церковь призывает просить прощения не формально, а искренне, с любовью, в первую очередь у обижающих нас и тех, кого мы обидели. Именно у тех, перед кем мы виноваты, просить прощения тяжелее всего.

В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения. Настоятель храма говорит слова наставления и испрашивает прощения у духовенства и народа со словами: «Благословите, отцы святии и братия, и простите ми, грешному, елика (все, чем) согрешил в сей день делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы". После этого он кланяется до земли. Все отвечают ему земным поклоном и говорят: "Бог да простит тя и помилует, отче святый. Прости и помолися и о нас, грешных". Священник произносит "Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас".

Затем настоятель берет напрестольный Крест. Все священнослужители в порядке старшинства, а затем прихожане, подходят к настоятелю, целуют Крест, просят прощения. Затем принято кланяться друг другу, просить прощения и в знак прощения отвечать: "Бог простит", прощая человека не формально, на словах, а искренне, от всего сердца. В конце службы во многих храмах поются песнопения Пасхи («Воскресения день», оканчивающееся словами «простим вся воскресением»), напоминая о том, что пост - это путь к Пасхе, которая уже близко.

РИА Новости