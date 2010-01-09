Ющенко: приватизацию Укртелекома должен провести другой премьер

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за приватизацию «Укртелекома», но убежден, что эту приватизацию должен проводить новый премьер-министр.

Об этом он сказал в интервью радио «Свобода».

«Чем дольше мы теряем попусту время с приватизацией, тем хуже баланс у этого предприятия», - сказал В.ЮЩЕНКО, раскритиковав ценовую политику «Укртелекома».

В то же время он убежден, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не проведет приватизацию этого предприятия на должном уровне.

«ТИМОШЕНКО не проведет честную приватизацию какого-либо стратегического объекта, начиная с Одесского припортового завода, где были сразу заведены интриги со своими и чужими…» - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Кому я не поручу процесс приватизации, так это ТИМОШЕНКО - в самом широком понимании этого слова», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному приказом Фонда госимущества (№1272 от 11 августа в 2009 г.) ежемесячному пообъектному плану-графику приватизации на III-IV кварталы 2009 года, ФГИУ планировал в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

19 августа 2009 года и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что фонд не планирует в 2009 году продавать госпакет акций «Укртелекома».

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн.