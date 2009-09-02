В Украине накрыли подпольный завод по производству автомобилей КрАЗ

Налоговая милиция пресекла деятельность подпольного завода по производству автомобилей “КрАЗ”.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, нелегальное предприятие находилось в селе под Кременчугом Полтавской области. В нескольких ангарах было размещено поэтапное производство автомобилей: реставрация старых двигателей, покраска и предоставление товарного вида кузовным деталям, сборка и подготовка к реализации.

Мощность завода составляла около 100 авто в год, что создавало серьезную конкуренцию официальному производителю, ведь цена на автомобили, изготовленные кустарным способом, была значительно ниже. Хотя качество этих авто было достаточно низким, поскольку собирались они из агрегатов и узлов, которые уже давно вышли из строя.

Эксперты ОАО „ХК „АвтоКрАЗ” заметили, что использование изготовленных таким способом автомобилей является опасным как для водителя, так и для окружающих. Бывали случаи, когда на вид новенькие автомобили были не в состоянии проехать и полсотни километров и начинали рассыпаться в дороге.

На момент проверки работники налоговой милиции обнаружили на территории завода 8 автомобилей, готовых к реализации. Цена за одно транспортное средство составляла от 250 до 350 тыс. грн. в зависимости от комплектации.

Специалисты считают, что такими действиями злоумышленники нанесли вред не только отечественному предприятию-производителю, но и внешнеэкономическим интересам Украины, которая является единственным производителем и поставщиком за границу автомобилей “КрАЗ”, используемые во многих странах мира и имеющие там определенный авторитет.

Возбуждено уголовное дело. Налоговики устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, а также сколько еще автомобилей, изготовленных нелегальным способом, ездит по дорогам Украины и Европы.