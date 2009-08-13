В Киеве СБУ поймала хакеров, торговавших вирусами

Реализаторов электронных программ, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей, задержали сотрудники СБУ в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, двое жителей Киевской области (20 и 23 лет) сбывали более 8,5 тыс. разновидностей «системных червей», «троянских программ» и вирусов. Комплекты вредных электронных программ были систематизированы по темам, например, для взлома паролей, рассылки сообщений с чужого компьютера.

Правонарушителей задержали «на горячем».

По заключению специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, с помощью программ с изъятых дисков можно разрушить не только пароли виртуальных кошельков пользователей сети Интернет, но и даже сложные системы защиты информации - базы данных государственных органов, бухгалтерские программы банков, и тому подобное.

Следователями ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 УК Украины (распространение и сбыт вредных программных и технических средств для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей связи).

Ведется следствие. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде.