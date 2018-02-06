В Украине стартует основной этап регистрации для участия в ВНО-2018

Это основной период регистрации, который продлится до 19 марта.

Сегодня начинается основной этап регистрации для участия в нынешнем внешнем независимом оценивании. Регистрация продлится до 19 марта. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 2 апреля.

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Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо заполнить регистрационную карточку на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и сформировать комплект документов, необходимых для регистрации. После этого нужно послать такой комплект документов в региональный центр оценивания качества образования. Завершающий этап - получение будущим участником ВНО подтверждающего документа о регистрации от регионального центра оценивания качества образования.

Выпускники школ текущего года, а также учащиеся, студенты, слушатели профессионально-технических учебных заведений, колледжей, которые проходят государственную итоговую аттестацию, должны подать соответствующие комплекты документов через свои учебные заведения.

Если же лицо закончило учебное заведение в предыдущие годы, если оно является выпускником текущего года профессионально-технического учебного заведения или колледжа, то регистрируется самостоятельно, самостоятельно формирует комплект таких документов и самостоятельно направляет его заказным письмом в региональный центр оценивания качества образования.

Основная сессия ВНО пройдет с 22 мая по 13 июня.