Тысячи "инновационных фонариков": организаторы рассказали, какой будет главная елка страны (видео)

Организаторы уверяют, что несмотря на все проблемы с транспортировкой елки на Софийскую площадь, официальное открытие рождественского городка состоится в срок – 19-го декабря.

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Как говорится в сюжете ТСН, с опозданием на 5 дней новогоднее дерево установили на Софийской площади. Вчера там укрепляли подставку для нее, ведь выяснилось, что 30-метровая пихта, весом 15 тонн, великовата для подготовленной конструкции. Ее усилили бетонными блоками и тросами.

Над подготовкой к открытию рождественского городка и декорированием елки будут работать 800 человек, а не 400, как планировалось ранее.

«Мы увеличиваем количество людей, которые будут обслуживать, украшать. Поэтому идем по графику...», – заявила куратор проекта рождественского городка Надежда Тутенко.

По ее словам, игрушек будет в этом году много – около тысячи фонариков и они будут инновационными, потому что все «будут подсвечиваться разными цветами».