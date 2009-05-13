В Италии полицейский застрелил свою жену-украинку и ее мать

В итальянском Римини трагически погибли 32-летняя украинка Светлана Неизвестная и ее 60-летняя мать.

Об этом сообщает сегодня итальянская пресса.

По данным итальянских СМИ, трагедия произошла 4 мая, когда военнослужащий налоговой полиции Италии 35-летний Козимо Челесте застрелил из служебного пистолета свою жену-украинку и ее мать, после чего наложил на себя руки.

СМИ сообщают, что соседи слышали три звука, похожие на выстрелы, но не обратили на это должного внимания. Забили тревогу сотрудники К.Челесте после того, как он не явился на работу. Тела погибших были найдены в жилище, где проживала семья. Мотив трагедии остается неизвестным. Следователи ищут вероятные причины в семейной жизни пары, хотя соседи заявляют о том, что никогда не слышали и не видели, чтобы супруги ссорились.