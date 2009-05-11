Украинец выиграл суд по «Визиру»

Житель села Белики (Кобеляцкий р-н Полтавской обл.) через суд добился отмены штрафа в 300 грн., который хотели взыскать с него, основываясь на показаниях прибора «Визир», пишет "Сегодня". 40-летний Александр Слищенко еще 17 февраля получил письмо из Кобеляцкой роты ДПС. В нем была копия постановления о штрафе за превышение скорости и фото, на котором был его «Ланос» на фоне дорожного знака «Лелюховка» (населенный пункт, ехать по которому можно 60 км/час) и надписью «86 км/час». Но Александр настаивал, что показания радара могут относиться к другому авто, а сам он правила не нарушал. Суд признал, что аргументы водителя убедительны. Теперь у ГАИ есть 10 дней на апелляцию. Адвокат Вадим Володарский говорит, что уже с десяток водителей смогли оспорить показания «Визира». «У прибора может быть сильная погрешность в зависимости от угла и расстояния съемки. Да и сотрудники ГАИ могут нарушать ряд статей Кодекса об Админнарушениях. Но каждый случай надо рассматривать отдельно и говорить об отмене применения «Визира» рано».