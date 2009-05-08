9 мая объявят общенациональную минуту молчания

Коммунистическая партия Украины и партия “Союз левых сил” планируют провести 9 мая в Киеве свои мероприятия по случаю 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам внутренней политики Киевской городской госадминистрации, эти партии подали в управление соответствующие заявки.

Да, с 9.00 до 15.00 торжественное шествие по случаю Дня Победы по маршруту: Бессарабская площадь - улица Крещатик - улица Грушевского - улица Январского восстания - площадь Славы проведут коммунисты. От них поступило две заявки (от Киевского городского комитета КПУ и фракции Компартии в Верховной Раде Украины). Также они планируют провести митинг и возложить цветы к памятникам. В соответствии с заявками, также КПУ планируют установить сцены на Площади Славы и в Парке Славы. В каждой из заявок речь идет об участии в мероприятиях 10 тыс. человек.

Союз левых сил намерен организовать торжественное шествие по случаю Дня Победы по этому же маршруту, что и КПУ, но не указано время его проведения. Эта партия заявила об участии в мероприятии 120 человек.

Кроме того, 9 мая по улице Крещатик состоится праздничное шествие по случаю годовщины Победы, организованное Всеукраинским союзом общественных объединений участников боевых действий, ветеранов. Время и количество участников не указывается.

На Крещатике также в этот день проведет свою акцию по случаю годовщины Дня Победы ГО “Поступ” (время не указывается). Планируется участие 100 человек.

Столько же людей хотят вывести в центр Киева представители ВГО “За справедливость”. Они планируют провести праздничное шествие от Бессарабской площади до Майдана Незалежности. Начало мероприятия в 9.00.

Акцию "Уголок памяти" в Парке Славы проведет ООО “Клевер Групп". Время и количество участников не указывается.

Также 9 мая начнется фестиваль “Большая Победа. Май 45-го”, который организует МГО “Киевский клуб “Красная звезда”. Акция будет проходить по 11 мая. Место проведения – мототрек “Пирогов” (улица Краснознаменная, 188).

Как сообщалось, 9 мая с 10.00 до 12.00 в Киеве по улице Крещатик состоится марш ветеранов и торжественный митинг по случаю годовщины Победы в Великой отечественной войне.

9 мая в 11.08 будет объявлена общенациональная минута молчания.