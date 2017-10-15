Сегодня около 100 спортсменов и любителей приехали на мотокросс на Житомирщину. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении мототокрос памяти Королева проходит сегодня, 15 октября возле села Клитчин на Житомирщине с участием спортсменов и любителей из разных уголков Украины.

Поздравили около 100 участников спортивных соревнований, которым от 6 и до 65 лет, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, президент федерации мотоспорта Украины в Житомирской области Александр Бочковский.

Зубко подчеркнул, что мототрек и инфраструктуру нужно совершенствовать, чтобы на Житомирщине могли проходить соревнования и более серьезного уровня.

Председатель ОГА Игорь Гундич сообщил, что на базе этой мототраси планируют создать один из лучших мототреков в Украине. Для этого инициаторы соревнований должны разработать проект развития площадки с необходимой инфраструктурой - подъездом, местами для болельщиков и для парковки, торгівельниим площадками, и тому подобное.

Как сообщил руководитель области, в этом году на организацию соревнований областной федерации мотоспорта выделено из областного бюджета 150 тыс.грн.

Напомним, Кубок по мотокроссу является уже традиционным для Житомирщины и проводится с 1952 года.