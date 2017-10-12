Во Львове СБУ разоблачила группировку, которая устраивала проплаченные кремлевскими пропагандистами провокации
Сотрудниками СБУ зафиксирована причастность главарей группы к ряду актов вандализма, в том числе против консульских и дипломатических учреждений иностранных государств, функционирующих в регионе.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили членов группировки, которая по заказу представителей России устраивала провокационные акции во Львове.
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что злоумышленники, прикрываясь социальными лозунгами, участвовали в акциях протеста, заказанных кремлевскими пропагандистами.
Сотрудниками спецслужбы зафиксирована причастность главарей группы к ряду актов вандализма, в том числе против консульских и дипломатических учреждений иностранных государств, функционирующих в регионе.
Оперативники СБУ также задокументировали, что участники группы распространяли в социальных сетях материалы, направленные на дестабилизацию политической ситуации в регионе.
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Комплексное экспертно-лингвистическое исследование установило наличие публичных призывов к насильственному свержению государственной власти в публикациях, которые злоумышленники распространяли в Интернете.
«Во время восьми обысков по месту жительства и в офисах радикалов правоохранители изъяли компьютерную технику и материалы с доказательствами противоправной деятельности», - отметили в пресс-центре.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.