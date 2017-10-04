Лутковская требует от Авакова прекратить сбор полицией информации о владельцах авто с еврономерами

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием прекратить сбор полицией информации о владельцах транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

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Отмечается, что омбудсменом было открыто производство в связи с информацией о сборе сотрудниками территориальных органов Национальной полиции Украины сведений о владельцах транспортных средств с иностранной регистрацией, находящихся на территории Украины.

В рамках производства было установлено, что с 4 апреля по 30 ноября в. Киеве и на территории 15 областей, граничащих с государственной границей, под общей координацией Государственной пограничной службы Украины проводится операция «Граница 2017». Кроме того, было установлено, что подразделениями полиции формируются и обобщаются списки владельцев транспортных средств с иностранной регистрацией. В частности, выяснила омбудсмен, при остановке транспортных средств с иностранной регистрацией от их владельцев требуют, среди прочего, предоставить сведения об их зарегистрированном месте жительства, номере мобильного телефона и дате въезда на территорию Украины. «Применение полицейским такой превентивной меры как остановка транспортного средства допускается только в случаях, определенных пунктами 1 9 части первой статьи 35 Закона Украины «О Национальной полиции». В случае остановки транспортного средства полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки им транспортного средства с подробным описанием основания остановки, определенной в этой статье. Вместе с тем наличие у транспортного средства номерного знака иностранного государства не является и не может быть самостоятельной причиной для его остановки», - отмечается в обращении к Авакову.

По убеждению Лутковской, адресованное водителям таких автомобилей требование о предоставлении сведений об их зарегистрированном месте жительства, номере мобильного телефона и дате въезда на территорию Украины не согласуется с полномочиями полиции и не соответствует законодательству о защите персональных данных.

Также омбудсмен отмечает, что, поскольку вопросы охраны государственной границы Украины и обеспечения соблюдения пограничного режима отнесены к компетенции органов Госпогранслужбы, то только должностным лицам этого органа в случаях, предусмотренных законом, разрешено осуществлять сбор и обработку информации о перемещении граждан через государственную границу или через контрольные пункты въезда-выезда на территорию Украины.

«Учитывая указанное, незаконный сбор органами Национальной полиции информации о владельцах (водителях) транспортных средств с иностранной регистрацией, которые находятся на территории Украины, в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» должно быть прекращено, а собранная информация - уничтожена как такая, что собрана с нарушением требований закона Украины «О защите персональных данных», - настаивает Лутковская.

Также она отметила недопустимость применения к владельцам автомобилей с иностранной регистрацией превентивной меры в виде остановки транспортного средства, за исключением случаев, определенных пунктами 1 9 части первой статьи 35 Закона Украины «О Национальной полиции».